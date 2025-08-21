"حريات الصحفيين" تتضامن مع "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل

كتب- عمرو صالح:

تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بقلقٍ، البيان الصادر عن وزارة النقل، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد جريدة "فيتو" ردًا على ما نشرته في ملفها الصحفي، الذي جاء تحت عنوان "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأعلنت لجنة الحريات، في بيان الخميس، تضامنها مع حق جريدة "فيتو"، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، مشددة في الوقت نفسه على أن فتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.

ودعت اللجنة، الجهات الرسمية، لتصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل بعدم تحمّل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد.

وشدد اللجنة: "عقوبة الخبر الكاذب كما علّمنا أساتذة الصحافة هي تصحيحه، والطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها".

كما دعت اللجنة، المسؤولين لإتاحة السبل لتداول المعلومات كحق أصيل للمواطنين، مشددة في الوقت نفسه، مطالب النقابة -التي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها- من ضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي، والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.

وشدد اللجنة، على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليس هو السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، أو الأخطاء المهنية المحتملة، فهذا النهج يضر بحرية الصحافة، ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.

وتابعت: "ستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هما السبيل الأمثل لنشر الحقائق، وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، وسيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وهو نهج يعزز العلاقة بين الصحافة، والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة".

كما دعت اللجنة، وزارة النقل، لاستبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد، أو اللجوء للنقابة، مؤكدة ضرورة العمل المشترك بين النقابة والصحافة، والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.

