تواصل مباشر مع المرضى.. 18 صورة من جولة وزير الصحة المفاجئة بالشروق

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة أمس الأربعاء، على عدد من المنشآت الطبية بمدينة الشروق في محافظة القاهرة.

وحرص الوزير على التواصل المباشر مع المرضى وذويهم، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بالاستجابة السريعة لأي احتياجات طارئة يتم رصدها، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين.

تضمنت الجولة زيارة لمستشفى الشروق المركزي؛ لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من كفاءة سير العمل.

كما تفقد الوزير مركز صحة أسرة الريحان، حيث تفقد الوزير أماكن انتظار المرضى، وعيادات الطوارىء، والتطعيمات، والرمد، وطب الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى قسم المعمل، والصيدلية، وشئون العاملين.

ووجه بصرف مكافآت للفريق الطبي والإداري المنضبطين بالمركز، تقديرًا لتفانيهم في العمل وخدمتهم لعدد كبير من المواطنين المترددين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في آداء عملهم وفقًا لجداول زمهام العمل المسندة إليهم.

وحرص "عبدالغفار" حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على العيادات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم، وطمأنة ذوي المرضى والمترددين.

وخلال الزيارة، استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين بمدينة الشروق بشأن ضعف مستوى الخدمات في "مركز صحة الأسرة 70"، وعلى الفور استجاب لطلباتهم وانتقل إلى المركز لمعاينته ميدانيًا، وقد لاحظ انخفاض معدلات التردد على المركز وضعف الإقبال على الخدمات.

