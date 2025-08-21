وزير التعليم: الشراكات استكمال لمسار التعاون المثمر بين مصر واليابان

كتب- أحمد الجندي:

شارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أعمال جلسة الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية "تيكاد 9"، المنعقدة بمدينة يوكوهاما في اليابان، بمشاركة شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، وفوجي هيسايوكي وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني، وعدد من القادة الأفارقة، حيث تم الاحتفاء بالشراكات التي وُقعت خلال المؤتمر.

وخلال الجلسة، جرى الإعلان عن حزمة من مذكرات التفاهم التي أبرمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مؤسسات يابانية رائدة في مجال التعليم.

وشهدت مشاركة محمد عبداللطيف في المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات، أبرزها مذكرة تفاهم مع شركة "سبريكس" اليابانية لتطوير منهج دراسي لمادة الرياضيات من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، مستندًا إلى النموذج الياباني في تحسين المهارات الأكاديمية الأساسية.

كما وقع بروتوكول تعاون مع شركة "كاسيو ميدل إيست" لتنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتطوير العملية التعليمية.

وأكد وزير التعليم أن هذه الشراكات تمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين مصر واليابان في مجال التعليم، موضحًا أن الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة تستهدف تحسين جودة التعليم في مصر وبناء قدرات ومهارات الطلاب العلمية والمعرفية.

وأضاف أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في تنمية القدرات البشرية، وتعزز التكامل بين الدول الإفريقية واليابان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنمو الشامل والمستدام.

