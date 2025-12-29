موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

كتب- أحمد الجندي:

ينتهي الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في 10 محافظات، وذلك بعد أداء التقييم النهائي يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، ليبدأ الطلاب إجازة منتصف العام عقب الانتهاء من التقييمات المقررة.

ويحصل طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة على إجازة منتصف العام فور الانتهاء من التقييم النهائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تقديم موعد التقييم النهائي جاء في إطار الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث تقرر عقد التقييم النهائي في المحافظات العشر خلال أيام 28 و29 و30 ديسمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات سيُعقد وفق الجدول المحدد بداية من 4 يناير 2026، دون أي تغيير.

اقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام





بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة



