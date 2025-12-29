إعلان

التعليم توجه المديريات بعدم عقد امتحانات صفوف النقل خلال أعياد الميلاد

كتب : أحمد الجندي

03:49 م 29/12/2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية بضرورة مراعاة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، لضمان عدم تداخلها مع المناسبات الدينية للمواطنين.

تحديد أيام محددة للإجازة

وأوضحت الوزارة أن أيام 6 و7 و8 و19 يناير المقبل سيتم فيها تأجيل عقد أي امتحانات تقديرًا لأعياد الميلاد والأخوة المسيحيين، حرصًا على راحة الطلاب وأولياء الأمور ومراعاة الطابع الديني والاجتماعي لهذه المناسبات.

وزارة التربية والتعليم أعياد الميلاد

