قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير

كتب- أحمد جمعة:

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على إضافة تعديل بقرار وزاري يُحدد شروط ترقية الأطباء إلى درجة استشاري ثالث.

ووفق نص الخطاب الذي جرى توزيعه على مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فإنه يُرقى لوظيفة استشاري ثالت كل من:

* الأخصائيون الحاصلون على الدكتوراه بشرط قضاء 3 سنوات على الأقل كأخصائي بمستشفيات وزارة الصحة مدة عمل فعلي واجتياز الساعات أو النقاط المعتمدة المقررة لتلك الترقية الفنية، وذلك علي النحو الذي تحدده هيئة التدريب الإلزامي للأطباء.

* الأخصائيون الحاصلون على البورد المصري أو الزمالة المصرية بشرط قضاء 7 سنوات على الأقل كأخصائي بمستشفيات وزارة الصحة عمل فعلي واجتياز الساعات أو النقاط المعتمدة لتلك الترقية الفنية، وذلك علي النحو الذي تحدده هيئة التدريب الإلزامي للأطباء

* الأطباء الحاصلون على درجة الماجستير بعد قضاء فترة 10 سنوات كأخصائي دون أية اجازات أو انتدابات أو جزاءات تحول دون ممارسته العمل وبناء على تقرير لجنة التقييم الفني.

