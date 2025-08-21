كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عبد المنعم سعيد: أحداث "غزة وأوكرانيا" تعكس أزمة النظام الدولي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن العالم يشهد اليوم مشهدًا معقدًا تتشابه فيه أبعاد الحرب في غزة مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتكرر من جديد سيناريوهات اعتداءات على حدود الدول كما حدث مع أوكرانيا

حلمي النمنم: ما يجري في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية بأكملها

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن أوروبا غير قادرة على حسم أي حرب، وهو ما أثبتته وقائع الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية تكشف هذا العجز بشكل أوضح

الغرفة التجارية: خصومات تصل لـ 20% بمعارض "أهلاً مدارس" بالجيزة

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية، إنه تجري الاستعدادات على قدم وساق لإقامة معارض "أهلاً مدارس" بمحافظة الجيزة، بالتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة التموين

ما الفرق بين الاكتئاب والفتور الديني؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول الفرق بين الاكتئاب والفتور الديني، أن الاكتئاب مرض نفسي يحتاج إلى تشخيص وعلاج طبي من المتخصصين، بينما الفتور حالة طبيعية قد تصيب أي إنسان في مسيرته الإيمانية والعملية.