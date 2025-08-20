حلمي النمنم: ما يجري في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية بأكملها

كتبت -داليا الظنيني:

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن أوروبا غير قادرة على حسم أي حرب، وهو ما أثبتته وقائع الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية تكشف هذا العجز بشكل أوضح.

وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن السلام المطروح على أوكرانيا في الوقت الراهن لا يعدو كونه استسلامًا كاملًا بشروط روسية لا يمكن القبول بها، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرف من موقع المنتصر، ويطرح شروطًا تمس ليس فقط حدود أوكرانيا، بل وجودها ككيان مستقل، مع محاولات فرض اللغة والثقافة الروسية بصورة شاملة.

وشدد النمنم على أن ما يجري في أوكرانيا ليس شأنًا بعيدًا، بل يمثل "خطرًا مباشرًا على المنطقة العربية بأكملها".

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن ما يجري هو حرب استنزاف تُضحّى فيها بأوكرانيا، حيث لم تكن المساعدات الغربية كافية لتمكينها من تحقيق الانتصار، في الوقت الذي ركز فيه بوتين تهديداته على أوروبا بينما لم يوجّه نفس المستوى من التهديد إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس إدراكًا أوروبيًا لتأثير سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذّر من أن الرهان على الشرعية الدولية في المنطقة العربية لم يعد ممكنًا، مستشهدًا بالأزمات الممتدة في السودان وليبيا وما يحيط بهما من نزاعات حدودية، مشددًا على أن التجارب المتتالية أثبتت محدودية فاعلية القانون الدولي، الأمر الذي يحتم على الدول العربية إعادة ترتيب أولوياتها في علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

