الغرفة التجارية: خصومات تصل لـ 20% بمعارض "أهلاً مدارس" بالجيزة

كتبت -داليا الظنيني:

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية، إنه تجري الاستعدادات على قدم وساق لإقامة معارض "أهلاً مدارس" بمحافظة الجيزة، بالتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة التموين.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية dmc،بأنه تم عقد اجتماع مع وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، لوضع الترتيبات النهائية للمعرض هذا العام.

تابع: تهدف المعارض إلى توفير جميع المستلزمات الدراسية للطلاب، مثل الأدوات المدرسية، والملابس، والأحذية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية. كما ستشهد المعارض هذا العام إضافة أجهزة الكمبيوتر والتابلت والآيباد، تلبيةً لاحتياجات العصر الحديث.

وأكمل: من المقرر أن يُقام المعرض الرئيسي في منطقة العمرانية بحضور رئيس الوزراء ووزير التموين، وسيتم افتتاح أكثر من 10 معارض فرعية في مناطق مختلفة من المحافظة عبر الفيديو كونفرنس، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وذكر أسامة الشاهد أن نسب الخصومات على المنتجات ستتراوح بين 15% و20%.

وأوضح أن هذه الخصومات تأتي نتيجة التسهيلات التي تقدمها الغرفة التجارية للتجار، مثل توفير أماكن المعارض مجانًا، وتوفير الأمن والكهرباء والدعاية، إضافة إلى التعاقد المباشر مع المنتجين والمستوردين لتقليل التكاليف.

اقرأ أيضًا:

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات