موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء صيفية مستقرة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حدوث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين أعلى من المعدلات، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار من جديد.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تُسجّل المحسوسة ما بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المقاسة، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة تصل على السواحل الشمالية إلى 90 – 95%، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 – 85%.

وأوضحت أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانًا يساعد على تلطيف الطقس.

ولفتت عضو الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، كما تشهد الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا يتراوح معه ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يسجل البحر المتوسط ارتفاعًا للأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وتابعت أن الشبورة المائية ستتكون فجرًا وفي ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لظهور سحب يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.

وأشارت "غانم" إلى وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مدينتي حلايب وشلاتين.

