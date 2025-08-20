أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البيان الصادر من وزارة الإسكان حسم أزمة أرض الزمالك في حدائق أكتوبر، موضحًا أن صدور البيان في وقت مبكر كان سينهي الجدل منذ البداية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الإسكان نشرت لقطات توضح أن الأرض المخصصة لنادي الزمالك خالية من أي مبانٍ.

وأضاف أن هناك جلسة مرتقبة غدًا بين وزير الإسكان ومسؤولي نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي وجماهيره يطالبون بعودة الأرض ومنحهم مهلة جديدة، لافتًا إلى أن الزمالك بحاجة إلى 9 مليارات جنيه.

اقرأ أيضًا:

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات