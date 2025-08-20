لمدة 6 ساعات.. عطل مفاجئ يقطع المياه عن منطقة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم، عن انقطاع مفاجئ لخدمة المياه عن منطقة كفر طهرمس لمدة 6 ساعات، وذلك لإجراء إصلاحات عاجلة بكسر مفاجئ في خط طرد محطة الطالبيـة للصرف الصحي.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أبلغت عن وقوع كسر في خط الطرد بقطر 1000 مم، مما استدعى إيقاف خط المياه المغذي لمنطقة كفر طهرمس بقطر 400 مم حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

من جهته، وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة المياه بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، مع ضرورة الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين المتأثرين بالانقطاع، لحين عودة الخدمة بشكل طبيعي.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن فرق الطوارئ تعمل حاليًا على إصلاح العطل، مشيرة إلى أن المياه ستعود تدريجيًا إلى المنطقة فور الانتهاء من الأعمال، والتي من المتوقع أن تستغرق نحو 6 ساعات.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة تفهم هذا العطل الطارئ، مؤكدة أن كافة الجهود تُبذل لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

