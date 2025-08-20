إعلان

وزير الثقافة يتفقد معرض "ديارنا" للحرف التراثية ويشيد بمهارة الحرفيين المشاركين

04:39 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب- محمد شاكر:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالصناعات التراثية.

وبحسب بيان، أشاد وزير الثقافة بمهارة الحرفيين المصريين وما قدمته السيدات المشاركات من منتجات تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والابتكار، مؤكدًا أن الحرف اليدوية التي يعرضها المشاركون تعكس ثراء الهوية الثقافية المصرية وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هَنو إلى أن معرض "ديارنا" يعد منبرًا مهمًا لإبراز مهارة الحرفيين المصريين، ويمثل حلقة وصل بين التراث العريق وروح الابتكار المعاصرة، بما يسهم في تعزيز الصناعات الإبداعية ودعم الحرف اليدوية كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الثقافي.

وقام الحضور بجولة داخل أجنحة المعرض للتعرف على أبرز المنتجات، والتي تنوعت بين الحُلي اليدوية، والمشغولات اليدوية، والمنتجات الجلدية، وأعمال الخزف والتلي، وغيرها من الحرف التي تحمل الطابع المصري الأصيل.

ويستمر المعرض حتى 10 سبتمبر 2025، بمشاركة واسعة من الحرفيين والعارضين من مختلف المحافظات، مقدّمين منتجات تجسد إبداع المصريين وتراثهم الثقافي العريق.

