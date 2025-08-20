إعلان

جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي

03:20 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي
    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي
    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي
كتب- عمر صبري:

أجرى عدد من قيادات جامعة حلوان التكنولوجية جولة تفقدية على لجان امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، لمتابعة انتظام الطلاب داخل اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد البنداري، المشرف الأكاديمي على الجامعة.

وترأس الجولة الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية، يرافقه الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سويدان، رئيس لجنة الامتحانات ومنسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

وشملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمختلف البرامج التكنولوجية، حيث جرى التأكيد على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن الراحة والتركيز للطلاب، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والأكاديمية، وجاهزية اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوافر الأدوات اللازمة.

وأشاد القائمون على الجولة بانضباط الطلاب والتزامهم، مؤكدين أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل.

جامعة حلوان التكنولوجية جولة تفقدية
