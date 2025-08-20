أستاذ علاج الإدمان يحذر الشباب: تجربة "الآيس" أول طريق الإدمان

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ علاج الإدمان بقصر العيني، تحذيرًا إلى الشباب من الوقوع في دائرة تجربة مخدر (الآيس).

وأكد عبدالمقصود عبر حسابه على فيسبوك، أن "التجربة" هي المرحلة الأخطر لأنها تسبق التعاطي مباشرة، وتفتح الباب سريعًا إلى الإدمان.

وقال «عبدالمقصود» إن التجربة غالبًا ما تقودها الفضولية والاندفاع وراء "شغف اللحظة"، والمغريات الزائفة التي يروج لها مغرضون "لا يهدفون إلا إلى تدمير شبابنا" بحسب قوله.

وقال عبدالمقصود: "أيها الشباب.. يا مستقبل هذا الوطن، أرجوكم لا تنجرفوا وراء الوهم، ولا تقعوا في دوّامة المستنقع القاتل. أنتم أملنا وأنتم مستقبل مصر، فاحموا أنفسكم من أجل وطنكم".

