كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يتوسع في تطبيق منظومة التعليم والتدريب عن بُعد؛ بحيث يحصل المتدربون على البرامج بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، على أن تعقبها اختبارات لقياس قدراتهم.

وأكد نبيل أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد من القيادات، بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب القيادية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط؛ بل تمتد إلى الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة.

وأشار نبيل إلى أن الجهاز يعمل حاليًّا على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS)؛ بما يتيح فرصًا أوسع للتعليم والتدريب المستمر.