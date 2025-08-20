كتب - أحمد الجندي:

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من أعضاء البرلمان الياباني من مجموعة الصداقة البرلمانية مع أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات التعليم المختلفة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على التوسع في مختلف مجالات التعليم، سواء العام أو الفني أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتيح نماذج متنوعة تعزز التعاون مع اليابان وتفتح آفاقًا أوسع للشراكة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وبناء القدرات.

كما قدّم الوزير عرضًا تفصيليًا حول آلية تطبيق أنشطة "التوكاتسو" اليابانية في المدارس المصرية اليابانية، والتي ساهمت في تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية.

واستعرض كذلك نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، باعتباره نموذجًا متطورًا وناجحًا يربط التعليم بسوق العمل ويؤهل خريجين ذوي مهارات متخصصة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء البرلمان الياباني عن سعادتهم الكبيرة بمشروع المدارس المصرية اليابانية، مؤكدين أن نجاح هذه التجربة يمثل رمزًا للصداقة الراسخة بين البلدين. وأوضحوا أن مصر تُعد من الحضارات التي تحظى بتقدير خاص لدى المجتمع الياباني، حيث تأتي الحضارة المصرية في مقدمة ما يدرسه الطلاب ضمن مادة التاريخ.

وأشاروا إلى أن العديد منهم زاروا مصر سابقًا في جولات سياحية، وأبدوا تقديرهم لما لمسوه خلالها من عمق الحضارة المصرية.

كما أكد أعضاء البرلمان الياباني رغبتهم في دعم مقترحات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، باعتبارها وسيلة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه المشروعات وضمان استدامتها.

وقد حضر اللقاء من الجانب الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، وهيتوشي كيكاوادا، ودايسكي كاجيهارا، وكيسوكي ياماموتو، أعضاء البرلمان الياباني.

وشارك من الجانب المصري السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، وأعضاء السفارة المصرية في طوكيو، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، ونيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

