تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها تلقت شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تفيد تضرر أحد المواطنين من أحد المطاعم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كونه يشكل خطرًا على الصحة العامة وصحة المواطنين.

وبحسب بيان اليوم، فعلى الفور وجه الدكتور طارق الهوبي فريق الشكاوى بالهيئة للانتقال إلى المطعم وفحص الشكوى الواردة إليها، وتبين بالفحص صحة البلاغ ووجود حشرات بكثرة داخل أماكن إعداد وتجهيز الطعام.

كما تبين أيضًا عدم نظافة المكان ووجود تقشير بسقف المطعم في منطقة إعداد الوجبات مع عدم تغطية وحماية الأغذية المعدة للاستهلاك المباشر، وعدم اتباع العاملين بالمطعم للاشتراطات الصحية الواجبة، واستخدام معدات طهي غير مناسبة لإعداد الغذاء، كذلك عدم اتباع اشتراطات الحفظ الجيدة والصحية المناسبة للغذاء مما يشكل خطورة على الصحة العامة، كما أنه بفحص موقف المنشأة القانوني تبين عدم تجديد التراخيص الخاصة بها.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتم غلق المنشأة.

وأهابت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي مختلف الشكاوى من جميع المواطنين، وفي ضوء تفاعل الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي بجدية مع كافة الشكاوى التي ترد إليها.

