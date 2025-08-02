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تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

04:00 ص السبت 02 أغسطس 2025

شبورة مائية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم السبت، حيث توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر، كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 34 درجة، والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

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