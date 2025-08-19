أحمد موسى يهاجم وزارة الإسكان بسبب أرض الزمالك.. ماذا قال؟

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر أثار غضب مشجعي النادي، مشددًا على أن غياب التوضيح الرسمي من الوزارة يُعمق الأزمة.

وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه القضية لم تعد مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى أزمة رأي عام تهز ثقة جماهير أحد أكبر الأندية المصرية.

وأضاف موسى أن الصمت المستمر من جانب وزير الإسكان يُشكل نوعًا من التهرب من مواجهة الجماهير، التي تستحق معرفة الأسباب الحقيقية وراء سحب الأرض.

وأشار إلى أن هذا الغموض يُغذي الشائعات ويزيد من حالة الارتباك بين مشجعي الزمالك، مما يؤثر سلبًا على استقرار النادي ومكانته في الشارع الرياضي.

وأكد الإعلامي أن نادي الزمالك، بما يمثله من رمزية وشعبية، لا يمكن التعامل مع قضاياه بمثل هذا التجاهل، مشددًا على ضرورة أن يتحلى المسؤولون بالشجاعة للظهور أمام الجمهور وتقديم تفسيرات واضحة.

وتابع مقدم "على مسؤوليتي": إن عدم خروج الوزير أو أي مسؤول لتوضيح الموقف القانوني والإداري للقرار يُبقي الجماهير في حالة صدمة وقلق.

وأشار موسى إلى أن الشفافية هي الحل الوحيد لتهدئة التوترات المتصاعدة، محذرًا من أن استمرار الصمت الرسمي سيُفاقم الأزمة ويُعزز التأويلات السلبية.

ودعا الإعلامي أحمد موسى، إلى تحرك عاجل لاحتواء هذه القضية التي تمس الملايين من عشاق القلعة البيضاء.

