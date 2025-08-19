الشركة المصرية لتجارة الأدوية تبحث إنشاء مكتب علمي لأبحاث الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المصرية لتجارة الأدوية برئاسة الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في عدد من الموضوعات، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على دعم المنظومة الصحية وضمان توفير الدواء للمواطن المصري بصورة مستدامة.

شهد اللقاء مناقشة آليات توفير المستحضرات الدوائية من خلال صيدليات وفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما يضمن استمرارية توافر الدواء للمرضى من خلال اليات جديدة لتحقيق التوازن فى تلبية احتياجات السوق.

وأكد الغمراوي أن الشراكة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الصحة العامة، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبرى لتوافر المستحضرات الدوائية من خلال الشركة المصرية لتجارة الادوية بصورة آمنة وفعالة، مع تسهيل الإجراءات التنظيمية ودعم استقرار السوق مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الدواء المصري ودعم الصناعة الوطنية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تنظيم ومتابعة السوق الدوائي، وأكدوا أن التعاون الوثيق مع الهيئة يدعم تعزيز إمكانات الشركة وخبراتها في مجال سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدين التزامهم بتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الفني والعلمي بما يخدم أهداف المنظومة الصحية الوطنية.

كما تطرق الجانبان إلى إنشاء مكتب علمي تابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية؛ ليكون منصة داعمة للأبحاث والدراسات المتعلقة بالمنتجات الدوائية، بما يعزز الشفافية في تداول المعلومات.