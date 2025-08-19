رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات 3500 معلم "علوم" وترتيب قوائم الانتظار

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من بعض المتسابقين في مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد، مادة العلوم، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمتقدمين الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

هنا؛ للاستعلام عن موقف تظلماتهم باستخدام الرقم القومي.

وأعلن الجهاز أيضًا إتاحة خدمة الاستعلام على البوابة ذاتها عن ترتيب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني، ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية نتيجة تجاوز ترتيبهم العدد المطلوب؛ حيث أُدرجوا في قوائم الانتظار للمسابقة ذاتها.

وأكد الجهاز أن قوائم الانتظار سيتم الرجوع إليها في حال عدم استكمال أي من المرشحين المراحل التالية من المسابقة أو في حال عدم استلام الوظيفة، خلال مدة سريان القائمة التي تمتد عامًا كاملًا من تاريخ إعلان النتيجة.

ودعا الجهاز جميع المتقدمين غير المرشحين للتعيين إلى الدخول على بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل؛ للاطلاع على موقفهم الكامل من المسابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية، وضمان حق كل متقدم في معرفة وضعه بدقة ووضوح.