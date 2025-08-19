صور.. نقابة السكة الحديد تكرم رئيس قطار فيديو الراكب "أبو شورت"

كتب- محمد نصار:

استقبل مجلس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، صبحي جورجي جرجس، رئيس قطار الزقازيق، بطل واقعة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " لادعاء شاب منعه ركوب القطار لارتداء "شورت".

كان المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس محمد رزق نائب رئيس الهيئة، قد استدعيا صبحي جورجي جرجس، رئيس قطار 945 القاهرة بورسعيد، على خلفية فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برفض رئيس القطار ركوب الشاب لارتداء "شورت".

وبعد تأكد قيادات الهيئة من عدم صحة الواقعة، وأن الفيديو المتداول مجتزأ، وأن رئيس القطار من العاملين المتميزين، وحريص جدًا على تنفيذ تعليمات الهيئة والعمل على راحة وسلامة الركاب، والحفاظ على ممتلكات الهيئة التي هي ملك الشعب وجمهور ركاب السكة الحديد.

استقبله بمقر النقابة، عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة، وتم تكريمه ومنحه شهادة تقدير وزميله بالقطار حسام مصطفى على حرصهم على الركاب وتنفيذ تعليمات الهيئة بكل دقة.

جاء ذلك بحضور كامل عبد المقصود، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأمين صندوق النقابة العامة، ومحسن عزت، الأمين العام، ومحروس سليم، المستشار الإعلامي للنقابة، وأحمد علي، عضو اللجنة النقابية 20 بشرق الدلتا، وأحمد محمود، رئيس اللجنة.

كانت النقابة العامة قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن النقابة والعاملين يحترمون ويقدرون جمهور ركاب السكة الحديد، ولا تسمح للعاملين بالتقصير أو مخالفة التعليمات مع أي من الركاب، وكذلك عدم السماح لأي راكب أن يهين أو يطاول على موظف السكة الحديد.

وطالبت النقابة، جمهور الركاب، بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الهيئة في الآونة الأخيرة، والتطوير الذي تشهده، وأن يتعاون الركاب والعاملون معًا، في تطبيق التعليمات من أجل سلامة وراحة الجميع.

