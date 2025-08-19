صور.. تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية بما يجعلها مؤهلة للتشغيل الكامل وتقديم خدماتها للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، عن اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي لكل المجمعات التي تم إنشائها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمعًا موزعة على 52 مركزًا إداريًا في 20 محافظة، حيث كشف تقرير الوحدة المركزية للمبادرة عن أنه تم توريد الأثاث بالكامل لكل الوحدات والجهات المشاركة بالمجمعات الحكومية.

وأشارت منال عوض، إلى أن مجمع الخدمات يعتبر نموذجًا متطورًا للمنشآت الحكومية التي تقدم حزمة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين، تم إنشائه على مستوى الوحدات المحلية القروية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، بحيث يضم كل مجمع: مقر الوحدة المحلية القروية، مقر المجلس المحلي، مكتب الشهر العقاري مكتب الأحوال المدنية، بالإضافة إلى مكتب لخدمات التضامن الاجتماعي وآخر للتموين، فضلًا عن مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين، ومكتب بريد، وتبلغ مساحة المجمع المقام نحو 450 مترًا ويتكون من أرضي وطابقين متكررين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم نهو عمليات الإنشاء والاستلام لمجمعات الخدمات الحكومية، وأعقب ذلك قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المجمع لرصد احتياجاتها من الأثاث النمطي والتجهيزات التكنولوجية التي تمكنها من العمل بكامل طاقتها، وبالفعل تم الانتهاء من توريد مكونات الأثاث النمطي بتكلفة إجمالية نحو 660 مليون جنيه تم صناعتها بالكامل بمصانع وطنية وبمدخلات معظمها محلية وبجودة عالية.

ووجهت منال عوض، مسؤولي الوحدة المركزية بالوزارة، نحو المتابعة المستمرة مع المحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الأصول وصيانتها دوريًا والتعامل معها بمسؤولية في إطار الحرص على المال العام.

وفي سياق متصل، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توريد وتركيب التجهيزات التكنولوجية للمجمعات الـ332 بموازنة إجمالية تقدر بحوالي 423 مليون جنيه تشمل توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ومن المتوقع الانتهاء من التأثيث التكنولوجي لكافة المجمعات قبل نهاية العام الحالي 2025.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التصالح في الجنح وضوابط التسوية

كيف تحصل على منحة وزارة العمل بمناسبة المولد النبوي بعد زيادتها 3 أضعاف؟