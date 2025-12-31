تفاصيل الدورة الـ16 لمهرجاني المسرح العربي وفنون العرائس

كتب- محمد لطفي:

أعلنت الهيئة العربية للمسرح تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي تُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة فاعلة من قطاعات الوزارة وكوادرها الفنية والإدارية. وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها القاهرة المهرجان بعد دورتي 2009 و2019.

ووجّهت الهيئة العربية للمسرح الشكر والتقدير للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على دعمه ومتابعته المستمرة لضمان نجاح هذه الدورة، التي تأتي لتعكس مكانة القاهرة كحاضنة كبرى للفنون المسرحية العربية.

وأكدت الهيئة أن المهرجان يمثل مساحة فكرية وإبداعية تتفاعل مع أسئلة المرحلة الراهنة في المشهد المسرحي العربي. وقد شكّلت الهيئة لجنة عربية لاختيار العروض المشاركة، حيث تأهّل 16 عرضًا مسرحيًا، من بينها 15 عرضًا تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي، على أن يُعرض العمل الفائز في افتتاح أيام الشارقة المسرحية في مارس المقبل.

كما تم تشكيل لجنة تحكيم عربية من خمسة مسرحيين سيتم الإعلان عنهم خلال مؤتمر صحفي الهيئة العربية للمسرح تعلن تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي والدورة الخامسة من ملتقى فنون العرائس بالقاهرة يناير 2026

• تكريم 17 مبدعًا وخمس جهات مسرحية في افتتاح المهرجان.. وتكريم ثلاثة فنانين عرب في ملتقى العرائس

• مشاركة قياسية تضم أكثر من 700 مسرحي.. وعروض تُسائل الواقع وندوات تواكب أسئلة المرحلة

• للمرة الأولى تنظيم الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة عقب المهرجان مباشرة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير

• بث مباشر يومي للفعاليات يصل إلى 14 ساعة عبر منصات الهيئة العربية للمسرح

أعلنت الهيئة العربية للمسرح تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي تُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026 بالقاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة فاعلة من قطاعات الوزارة وكوادرها الفنية والإدارية. وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها القاهرة المهرجان بعد دورتي 2009 و2019.

ووجّهت الهيئة العربية للمسرح الشكر والتقدير للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على دعمه ومتابعته المستمرة لضمان نجاح هذه الدورة، التي تأتي لتعكس مكانة القاهرة كحاضنة كبرى للفنون المسرحية العربية.

وأكدت الهيئة أن المهرجان يمثل مساحة فكرية وإبداعية تتفاعل مع أسئلة المرحلة الراهنة في المشهد المسرحي العربي. وقد شكّلت الهيئة لجنة عربية لاختيار العروض المشاركة، حيث تأهّل 16 عرضًا مسرحيًا، من بينها 15 عرضًا تتنافس على جائزة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي، على أن يُعرض العمل الفائز في افتتاح أيام الشارقة المسرحية في مارس المقبل. كما تم تشكيل لجنة تحكيم عربية من خمسة مسرحيين سيتم الإعلان عنهم خلال مؤتمر صحفي يُقام بالقاهرة.

وسيتم خلال افتتاح المهرجان تكريم 17 فنانًا مصريًا من أصحاب البصمات البارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب تكريم خمس جهات مسرحية مؤثرة في تشكيل المشهد المسرحي المعاصر، وذلك وفق ترشيحات وزارة الثقافة المصرية. كما اختارت الهيئة أن يكون “النقد المسرحي” محور الندوة الفكرية للدورة الحالية تحت عنوان: “نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي”، حيث تقدم للمشاركة 57 باحثًا، تأهّل منهم 12 باحثًا لعرض أوراقهم العلمية، بينما يشارك ستة من أبرز النقاد والأساتذة في مناقشة هذه الأوراق.

وتشهد الندوات التطبيقية مشاركة 16 ناقدًا عربيًا للتعقيب على العروض المشاركة، بما يعزز التكامل بين التجربة الإبداعية والتحليل النقدي. كما ينظم المهرجان ست ورش تدريبية في محافظات أسوان والإسكندرية والإسماعيلية.

وتصدر الهيئة خلال المهرجان عشرة كتب لمؤلفين مصريين، إضافة إلى موسوعتين حول الممثلين والممثلات في مصر للراحل عمر دوارة، ومجلد حول المختبرات المسرحية العربية للراحل عبد الرحمن عرنوس. كما يُقام معرض لإصدارات الهيئة في بهو مسرح السلام، ويشهد توقيع 32 كاتبًا لإصداراتهم الجديدة. وقد أصدرت الهيئة ملحقًا خاصًا من مجلة "المسرح العربي" مخصصًا للأقلام المصرية، فيما سيصدر العدد (45) من المجلة تزامنًا مع انطلاق المهرجان.

ويأتي افتتاح المهرجان يوم 10 يناير الذي يوافق اليوم العربي للمسرح، حيث تُتلى رسالة اليوم العربي للمسرح في نسختها التاسعة عشرة، ويلقيها هذا العام الدكتور سامح مهران.

وأكدت الهيئة العربية للمسرح أن المهرجان بات محطة رئيسية في الحراك المسرحي العربي، إذ تشهد فعالياته بثًا مباشرًا يوميًا يصل إلى 14 ساعة عبر منصات الهيئة، إضافة إلى برنامج "استوديو 16" الذي يوثق الفعاليات بالتعاون مع المركز القومي للمسرح، إلى جانب شبكة إعلامية واسعة ونشرة يومية من 24 صفحة.

وفي بادرة جديدة، تُنظَّم الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة عقب المهرجان مباشرة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2026، بمشاركة عربية ومصرية واسعة، حيث يشهد الملتقى عشرة عروض (ثمانية عروض لفن العرائس وعرضان للحكي والموسيقى)، إلى جانب ثماني جلسات بعنوان "سر الصنعة"، وندوة متخصصة حول صون فن الأراجوز.

كما سيتم تكريم ثلاثة من رواد فن العرائس وهم:

محمد كشك (مصر) — قادة بن سميشة (الجزائر) — عبد السلام عبده (فلسطين).

ويُقام معرض للعرائس بقاعة الهناجر من 21 إلى 26 يناير، بينما تُقام باقي الفعاليات في مسرح القاهرة للعرائس، وبيت السحيمي، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح متروبول، والمجلس الأعلى للثقافة

وأعربت الهيئة العربية للمسرح عن اعتزازها بالدعم الذي يقدمه الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح.

كما رحبت الهيئة بأكثر من 700 مسرحي يشاركون مباشرة في فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، إلى جانب الفرق الفنية والتقنية والإدارية المصرية، وعشرات الفنانين العرب الذين يأتون إلى القاهرة خصيصًا لمتابعة فعاليات المهرجان. وأكدت الهيئة كذلك ترحيبها بالمشاركين في الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، مشيرة إلى أن المهرجان — الذي يتنقل بين العواصم العربية ليحط رحاله كل عام في مدينة جديدة — قد ظل ولا يزال حريصًا، جنبًا إلى جنب مع المسرحيين العرب، على تحقيق شعاره: "نحو مسرح عربي جديد ومتجدد" بالقاهرة.

وسيتم خلال افتتاح المهرجان تكريم 17 فنانًا مصريًا من أصحاب البصمات البارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب تكريم خمس جهات مسرحية مؤثرة في تشكيل المشهد المسرحي المعاصر، وذلك وفق ترشيحات وزارة الثقافة المصرية. كما اختارت الهيئة أن يكون “النقد المسرحي” محور الندوة اه الفكرية للدورة الحالية تحت عنوان: “نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي”، حيث تقدم للمشاركة 57 باحثًا، تأهّل منهم 12 باحثًا لعرض أوراقهم العلمية، بينما يشارك ستة من أبرز النقاد والأساتذة في مناقشة هذه الأوراق.

وتشهد الندوات التطبيقية مشاركة 16 ناقدًا عربيًا للتعقيب على العروض المشاركة، بما يعزز التكامل بين التجربة الإبداعية والتحليل النقدي. كما ينظم المهرجان ست ورش تدريبية في محافظات أسوان والإسكندرية والإسماعيلية.

وتصدر الهيئة خلال المهرجان عشرة كتب لمؤلفين مصريين، إضافة إلى موسوعتين حول الممثلين والممثلات في مصر للراحل عمر دوارة، ومجلد حول المختبرات المسرحية العربية للراحل عبد الرحمن عرنوس. كما يُقام معرض لإصدارات الهيئة في بهو مسرح السلام، ويشهد توقيع 32 كاتبًا لإصداراتهم الجديدة. وقد أصدرت الهيئة ملحقًا خاصًا من مجلة “المسرح العربي” مخصصًا للأقلام المصرية، فيما سيصدر العدد (45) من المجلة تزامنًا مع انطلاق المهرجان.

ويأتي افتتاح المهرجان يوم 10 يناير الذي يوافق اليوم العربي للمسرح، حيث تُتلى رسالة اليوم العربي للمسرح في نسختها التاسعة عشرة، ويلقيها هذا العام الدكتور سامح مهران.

وأكدت الهيئة العربية للمسرح أن المهرجان بات محطة رئيسية في الحراك المسرحي العربي، إذ تشهد فعالياته بثًا مباشرًا يوميًا يصل إلى 14 ساعة عبر منصات الهيئة، إضافة إلى برنامج “استوديو 16” الذي يوثق الفعاليات بالتعاون مع المركز القومي للمسرح، إلى جانب شبكة إعلامية واسعة ونشرة يومية من 24 صفحة.

وفي بادرة جديدة، تُنظَّم الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة عقب المهرجان مباشرة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2026، بمشاركة عربية ومصرية واسعة، حيث يشهد الملتقى عشرة عروض (ثمانية عروض لفن العرائس وعرضان للحكي والموسيقى)، إلى جانب ثماني جلسات بعنوان “سر الصنعة”، وندوة متخصصة حول صون فن الأراجوز.

كما سيتم تكريم ثلاثة من رواد فن العرائس وهم:

محمد كشك (مصر) — قادة بن سميشة (الجزائر) — عبد السلام عبده (فلسطين).

ويُقام معرض للعرائس بقاعة الهناجر من 21 إلى 26 يناير، بينما تُقام باقي الفعاليات في مسرح القاهرة للعرائس، وبيت السحيمي، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح متروبول، والمجلس الأعلى للثقافة

وأعربت الهيئة العربية للمسرح عن اعتزازها بالدعم الذي يقدمه الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح.

كما رحبت الهيئة بأكثر من 700 مسرحي يشاركون مباشرة في فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، إلى جانب الفرق الفنية والتقنية والإدارية المصرية، وعشرات الفنانين العرب الذين يأتون إلى القاهرة خصيصًا لمتابعة فعاليات المهرجان. وأكدت الهيئة كذلك ترحيبها بالمشاركين في الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، مشيرة إلى أن المهرجان — الذي يتنقل بين العواصم العربية ليحط رحاله كل عام في مدينة جديدة — قد ظل ولا يزال حريصًا، جنبًا إلى جنب مع المسرحيين العرب، على تحقيق شعاره: "نحو مسرح عربي جديد ومتجدد".

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين