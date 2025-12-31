بالتفاصيل.. النقل تكشف آخر تطورات مشروع مترو الإسكندرية الجديد

كشفت وزارة النقل، عن آخر مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، الثلاثاء، واصفةً إياه بأنه أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الجاري تنفيذها حاليًا، الذي يستهدف إحداث طفرة حقيقية في منظومة النقل داخل عروس البحر الأبيض المتوسط، ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة.

أوضحت الوزارة، عن طريق انفوجراف توضيحي، أن المشروع يهدف إلى تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو حضري حديث بطول 21.7 كيلومترًا، يمتد من محطة سكة حديد أبو قير شرقًا وحتى محطة مصر بوسط المدينة، ويضم 20 محطة، بسرعة تشغيلية تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

أكدت النقل، أن مترو الإسكندرية سيساهم في تقليص زمن الرحلة من نحو 50 دقيقة إلى 25 دقيقة فقط، مع زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية من 2,850 راكبًا إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، إلى جانب تقليل زمن التقاطر ليصل إلى 2.5 دقيقة، ما يحد من التكدسات والزحام المروري.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل آمنة وحديثة تخدم جميع فئات المجتمع، فضلًا عن دوره في تقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة، وتحقيق بيئة أكثر نظافة واستدامة، فضلًا عن كونه حلًا عمليًا لمواجهة الزيادة السكانية وتنامي الطلب على الرحلات اليومية داخل المدينة.

ولفتت وزارة النقل، في إطار تعزيز الربط بين شبكات النقل المختلفة، إلى أنه جاري دراسة مد مسار المترو حتى "أبو قير الجديدة"، بهدف إنشاء محطة تبادلية مع الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع (أبو قير - بورسعيد)، بما يحقق ربطًا مباشرًا بين مدينتي الإسكندرية وبورسعيد، ويعزز التكامل بين وسائل النقل الحديثة على مستوى الجمهورية.

واختتمت النقل، بالتأكيد على أن مشروع مترو الإسكندرية لا يعتبر مجرد وسيلة نقل جديدة، بل يمثل نقلة نوعية في جودة الحياة والتنمية الحضرية، ويجسد توجه الدولة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة في قطاع النقل.