شاكر عبدالحميد ومحمد هاشم نجوم العدد الجديد من "عالم الكتاب"

صدر عدد ديسمبر 2025 من مجلة "عالم الكتاب" التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، حيث كتب رئيس التحرير عزمي عبد الوهاب مقاله الافتتاحي بعنوان "الغرب يحتاج إلى الحرب دائما" مستعرضا وجهة نظر الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل، التي جاءت في كتابه "آمال جديدة في عالم متغير" وهي وجهة نظر تعكس رأي الرجل الأبيض في النهاية، رغم ما يمكن أن يقال عن إنسانية راسل.

ويرى راسل أن: "كل ما يفعله الإداريون الأوروبيون لتحسين حال الأفارقة لا قيمة له، في الوقت الحاضر مطلقا، ولا جدوى منه البتة بسبب زيادة السكان، ويعزو الإفريقيون إملاقهم إلى استغلال الرجل الأبيض لهم، وهو أمر لا غرابة فيه، وإن كان غير صحيح الآن - على حد تعبير رسل - فهم يحصلون على استقلالهم فجأة، قبل أن يتدربوا على الإدارة والمسؤولية".

ويكتب محمد مسلم عن الناشر محمد هاشم الذي رحل عن عالمنا الشهر المنصرم، بعد أن ظل يدافع عن مهنة النشر، حتى الرمق الأخير، وكانت أبوابه مفتوحه للمثقفين وضحكته تستقبلهم في كل وقت، بينما كتب السماح عبد الله عن محمد هاشم الفوضوي الذي نظم الكتابة الجديدة.

وتناول ملف العدد محطات مختلفة في حياة وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد حيث كتب مصطفي عبادة مقالا بعنوان "شاكر عبد الحميد جسر بين المتن والهامش" بينما كتبت عبير خالد يحيي مقالا بعنوان "من الترجمة إلى التنظير الدراسة النفسية للأدب"

أما أمل سالم فجاء مقاله بعنوان "شاكر عبد الحميد من الإبداع علما إلى الجنون معرفة"، كما تناول الملف أيضا مرحلة مهمة في عالم الراحل د. شاكر عبد الحميد وهي توليه حقيبة وزارة الثقافة في فترة عصيبة من تاريخ مصر حيث كتب محمود خيرالله مقالا بعنوان "لحظات فريدة من حياة ناقد الغرابة" وكتب د. محمد عبد الله الخولي تحت عنوان "إدراك العالم واكتشاف بيئة الوجود في كتاب الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي"وكتبت هبه شرف الدين عن النقد البيئى في الحلم والرمز والأسطورة".

وكتبت د. رشا الفوال عن"الإبداع على حافة الاضطراب تأملات نقدية في الأدب والجنون"، وكتب صبحي موسي عن "الخيال موسوعة عن الأدب والفلسفة والفن"، وتناولت د. صفية فرجاني تحليل العملية الإبداعية في القصة القصيرة عند الدكتور شاكر عبد الحميد، بينما تناول الدكتور محمد حسن غانم جوانب مختلفة في منجز الدكتور شاكر عبد الحميد، وهو الفكاهة والضحك رؤية جديدة".

وجاء في باب ثنائيات بالمجلة مقال للروائي أحمد فريد المرسي بعنوان "قراءة ديكارتية في أدب ماركيز" تناول فيه رواية الحب في زمن الكوليرا "وفي باب خارج النص كتبت فاطمة فرغلي عن براءة فان جوخ من الجنون، بينما كتبت محمد جلال الأزهري عن تفكيك نبوءة ١٩٨٤ وفق نظرية ميشيل فوكو.

وتناولت رشا عامر "المحاضرة الأخيرة لرجل ميت" في حين كتب الناقد الدكتور رضا عطية مقالا بعنوان "الأبنودي شاعر الهوية المصرية"حيث تناول الخطاب الشعري عنده ومدي ارتباطه بالوطن، وكتبت د. سارة حامد حواس عن الكتابة عن إدواردو جاليانو، بعنوان فعل مقاومة ضد النسيان.

وكتبت دكتورة نهال أحمد يوسف عن فريدة كاهلو "سيرة الألم والفن "في حين جاء مقال الكاتبة عبير الهامي عن "بنات الباشا" بين الرواية والفيلم، وفي باب سور الأزبكية كتب محمد سيد ريان عن سلسلة المعارف العامة، وكتبت الكاتبة العراقية ميسلون هادي عن الروائية والمترجمة لطفية الدليمي سحر المكان وتحولات الزمان.

