السعر مفاجأة.. 21 صورة لأفضل فنادق ومنتجعات العين السخنة

كشف مصدر بشركات السياحة، عن قائمة تضم أبرز الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في العين السخنة، والتي تُعد من الوجهات السياحية المفضلة للمصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الفنادق توفر تجارب مميزة تجمع بين الراحة والترفيه وإطلالات مباشرة على البحر الأحمر.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الفنادق جاءت كما يلي:

فندق ستيلا دي ماري جراند

يُعد فندق ستيلا دي ماري جراند من أبرز فنادق العين السخنة الفاخرة، حيث يوفر شاطئًا خاصًا ومسبحًا واسعًا على شكل بحيرة مع تراس للتشمس، وغرفًا مجهزة بتلفزيون ووشرفات تطل على البحر، ويضم مطاعم متنوعة تقدم أطباقًا إيطالية ولبنانية، ويقع على بعد ساعتين من القاهرة، مع توفير مواقف سيارات مجانية، فيما يصل سعر الإقامة لشخصين إلى نحو 20,083 جنيهًا لليلة.

فندق الماسة العين السخنة

يُعد فندق Al Masa Hotel El Sokhna واحدًا من أبرز فنادق العين السخنة فئة الخمس نجوم، حيث يوفر غرفًا مكيفة بإطلالات على البحر أو الجبل مع شرفات خاصة ومرافق متكاملة تشمل ماكينة قهوة، ميني بار، وتلفزيون بشاشة مسطحة، ويقدم الفندق إفطارًا يوميًا بنظام البوفيه، إلى جانب مسبح خارجي، إنترنت مجاني، ومواقف سيارات خاصة، فيما يتميز طاقم الاستقبال بإجادة العربية والإنجليزية لخدمة الزوار، ويبلغ سعر الإقامة لشخصين نحو 9,919 جنيهًا لليلة.

منتجع جاز ليتل فينيس جولف - JAZ Little Venice Golf Resort

يُعد منتجع JAZ Little Venice Golf Resort من أشهر المنتجعات البوتيكية في العين السخنة، إذ يمنح زائريه إطلالات مباشرة على البحر وغرفًا عصرية مزودة بشرفات أو تراسات مطلة على الحدائق والمسابح. ويضم المنتجع مطعمين يقدمان وجبات راقية، إضافة إلى خدمة غرف متاحة طوال اليوم، كما يتيح للزوار فرصة خوض تجربة مميزة في ملعب جولف دولي مكون من 18 حفرة بتكلفة إضافية، وتصل أسعار الإقامة إلى نحو 11,653 جنيهًا للجناح دوبلكس، بينما تبلغ تكلفة الغرفة المزدوجة لشخصين حوالي 8,815 جنيهًا.

