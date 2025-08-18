كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر، إن مسابقة "ثقافة بلادي" التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية، تعبر عن مصر ووسطيتها وتفاعلها مع الثقافات المختلفة، ومنهج الأزهر الوسطي المعتدل.

وأضاف عامر في تصريحات له، اليوم، بعد إعلان نتيجة المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين، أن مسابقة "ثقافة بلادي"، تكشف عن رسائل كثيرة وهي:

الحفاظ على الآثار القديمة وليس هدمها كما أفتى المتطرفون.

التكامل بين مؤسسات الدولة.

الحفاظ على هوية الأوطان خاصة في ظل الهجمات الشرسة التي تهدف إلى طمس الهويات واستبدالها بهوية مصنوعة لا تعبر عن طبيعة البشر.

بيان معنى من معاني المقاصد الشرعية.

يذكر أن الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، شارك في مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثاني، التي عقدها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة).