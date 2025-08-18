كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن مهلة مدتها 60 يومًا.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقترح ينص على الإفراج عن نصف عدد المحتجزين، أحياءً وموتى، بواقع 10 أحياء و18 متوفيا، على مدار هذه الفترة.

وأشار إلى نقطة جوهرية في المقترح الجديد، مُبيِّنًا أن التفاوض حول الوقف الكامل والنهائي لإطلاق النار سيبدأ من اليوم الأول للمهلة المحددة، وليس في نهايتها كما كان الحال في الاقتراح السابق.

وأضاف رشوان أن "الأمر يتعلق الآن بنوايا الجانب الإسرائيلي"، مُعربًا عن أمله في أن تجد إسرائيل في هذا المقترح المعدَّل مخرجًا لها لإنهاء الحرب، وإيقاف نزيف الدم والجوع في غزة.

وتابع أن إسرائيل تشهد تفاعلات داخلية شديدة الخطورة، وأن موافقة الفصائل الفلسطينية على المقترح تمثل "فرصة" لها.

وشدد على أن الأهم في هذه الظروف هو تدخل الرئيس الأمريكي عبر مبعوثه من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الاقتراح، حتى يتم إيقاف هذه الحرب الدموية عبر مفاوضات الإيقاف النهائي والشامل لإطلاق النار.