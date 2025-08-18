إعلان

9 صور من داخل حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها

04:11 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (2)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (5)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (6)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (7)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (8)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (4)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (3)
  • عرض 9 صورة
    حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها (9)
كتب- محمد نصار:

اقتربت محافظة القاهرة، ووزارة الإسكان، من إنهاء أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية التراثية، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ويشمل مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، العديد من العناصر الرئيسية مثل: البحيرة، النافورة الأثرية، المسرح الروماني، البرجولة، الكافتيريا، المطعم، والأسوار، إلى جانب مرافق أخرى.

وترتكز خطة التطوير، على 3 محاور أساسية:

1- الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة التاريخية داخل الحديقة.

2- تجديد بعض المكونات مثل النافورة الأثرية، مبنى نادي السلاح، ومنطقة التبة التراثية.

3- إحياء المرافق الحيوية بالحديقة، ومنها البحيرة، المسرح المفتوح، مبنى الكافتيريا، الأسوار، والبرجولات التراثية.

محافظة القاهرة وزارة الإسكان حديقة الأزبكية
