وزير الكهرباء يتفقد مركز تحكم الدقي.. ومصدر تغذية إضافي لجزيرة الذهب

كتب- محمد صلاح:

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مركز تحكم الدقي بمحافظة الجيزة، والمركز الرئيسي لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمحافظة القاهرة، وشملت الزيارة الميدانية تفقد سير العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، وتأكيد الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز المشروع والتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الإطار.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة العمل؛ لتحسين جودة التشغيل والتغذية الكهربائية والارتقاء بمعدلات الأداء، وفي ضوء دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة، ومجابهة ارتفاع الأحمال والزيادة في استهلاك الكهرباء، واستمرارًا للمتابعة الميدانية المستمرة، لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات على مستوى الجمهورية.

وبدأ عصمت الجولة الميدانية بزيارة مركز تحكم الدقي التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المركز حول وضع شبكة التوزيع وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة، ودور المركز في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وكفاءة عمل أنظمة التحكم والاتصالات المطورة، والتحكم آليًّا في عمليات فصل وتوصيل التيار الكهربائي وتقليل زمن إصلاح الأعطال ومتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية.

وشملت الجولة زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إضافة مصدر تغذية كهربائية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل؛ حيث تفقد الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ والمراحل التي تم الانتهاء منها، وإجراء الاختبارات اللازمة والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المعنية، وعدم وجود عقبات والالتزام بالمخطط الزمني الذي تم تحديده، واطمأن على كفاءة التحميل على مصدرَي التغذية لمحطة محولات جزيرة الدهب، وتوفير القدرات اللازمة لعمل المحطة بكامل سعتها من خلال مصدر التغذية الأساسي، وكذلك المصدر الإضافي الذي تم توفيره بواسطة الحفر النفقي أسفل خطوط السكة الحديد.

وشملت الجولة الميدانية أيضًا زيارة إلى مركز البيانات الرئيسي للشركة القابضة لكهرباء مصر، تفقد خلالها الدكتور محمود عصمت الأقسامَ المختلفة داخل المركز، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل ودور المركز في خدمة ودعم الشبكة الموحدة للكهرباء وحفظ وتأمين وحماية البيانات، وكذلك الدور المنوط به في خطط دعم الشبكة والتخطيط والدراسات المستقبلية ورسم السياسات، والتي تعتمد على دقة البيانات وصحة المعلومات.

وتابع الوزير الربط والتنسيق مع مركز البيانات التبادلي بمحافظة الإسماعيلية، موجهًا بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمني لكل مشروعات دعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على مجابهة الأحمال المرتفعة والزيادة في الاستهلاك.

وأكد عصمت أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة وقادرة على استيعاب ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، وأنها نجحت في تأمين التغذية لكل الاستخدامات بكفاءة وجودة واستمرارية خلال موجة الحر الشديدة الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الكهرباء أن العمل مستمر في إطار الخطة المرحلية؛ لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتأمين الشبكة الموحدة، وضمان استقرارها واستمرارية التغذية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لكل البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في المتابعة والتفتيش، وضرورة الوجود الميداني في مواقع العمل واستمرار تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ للوقوف على الواقع الفعلي ومجريات التشغيل.

وأوضح عصمت أهمية التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقي البلاغات، وسرعة الاستجابة للمواطنين، والعمل على خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل معها، مضيفًا أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.