معهد ناصر يكرم "الموظفين المثاليين" تقديرًا لجهودهم

كتب - أحمد جمعة:

شهد معهد ناصر للبحوث والعلاج اليوم احتفالية لتكريم عدد من الموظفين المثاليين بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء عملهم.

وأعرب الدكتور محمود سعيد، مدير عام مستشفى معهد ناصر، عن سعادته بتكريم زملائه من العاملين المثاليين، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس روح الفريق الواحد التي يحرص المعهد على ترسيخها بين جميع العاملين.

وأضاف "سعيد" أن ما يقدمه العاملون من التزام وانضباط يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية والبحثية المقدمة للمرضى، داعيًا الجميع للاقتداء بهذه النماذج المشرفة.

وبحسب بيان، أكد أن مستشفى معهد ناصر سيظل دائمًا منصة للعمل الجاد والإبداع والعطاء المستمر، بما يواكب مكانته كأحد أبرز الصروح الطبية في مصر.