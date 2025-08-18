10 صور.. "عوض" و"صابر" يتفقدان تطوير شارع إبراهيم باشا بالكوربة

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم الاثنين، جولة ميدانية في شارع إبراهيم بمنطقة الكورية بحي مصر الجديدة لتفقد أعمال التطوير الجارية به، بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندس المعماري مصطفى سالم.

تضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، متابعة أعمال التطوير الجارية في شارع إبراهيم لتنظيم الامتدادات الخارجية للمحلات والمقاهي، استحداث مسارات للمشاة، تجهيز مناطق جلوس عامة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، وتركيب عناصر حضرية مثل البلاطات والإنارة والتشجير، بالإضافة إلى رفع كفاءة واجهات المحلات والمقاهي بما يعكس الطابع المعماري المميز للمنطقة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض، مع محافظ القاهرة، شارع بغداد المتاخم لشارع إبراهيم، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بضم الشارع إلى خطة التطوير ليصبح جزءًا من الرؤية المتكاملة للارتقاء بالمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، أكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصور الحضاري المعد، بما يحقق نقلة نوعية في المشهد العمراني للمنطقة ويعزز من قيمتها التاريخية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه يجري التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المنطقة، حيث يُعد المشروع خطوة نحو تحويل شارع إبراهيم إلى نموذج حضاري مخصص للمشاة فقط، بما يعزز من سهولة الحركة ويحسن جودة الحياة ويحقق بيئة عمرانية آمنة وفعالة.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى متابعة المحافظة لموقف أعمال التطوير الجارية في منطقة الكوربة أولًا بأول بالتعاون جهاز التنسيق الحضاري ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ المخطط وفقًا للرؤية التي تم وضعها وتقديم كل الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني لذلك.

