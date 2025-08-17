5 صور.. ضبط ومصادرة 500 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

شن حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بناءً على شكاوى المواطنين، وبالتنسيق مع مديرية التموين، حملة تفتيش أسفرت عن ضبط ومصادرة أسماك غير صالحة للاستهلاك.

وبحسب بيان صادر عن الحي، أسفرت حملة التفتيش عن التالي:

- مصادرة 400 كيلو فسيخ و100 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأهاب حي شرق بمدينة نصر، بالمواطنين ضرورة شراء المواد الغذائية من مصادر معتمدة وموثوقة حفاظًا على صحتهم وسلامة أسرهم.

