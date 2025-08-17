

كتب - محمد صلاح:

أكد مصدر مسؤول بالمركز التحكم القومي للكهرباء، أن أمس السبت سجل تراجعا كبيرا في نسب الاستهلاك بلغ ٤ آلاف ميجاوات نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة بيوم الجمعة الماضية التي سجلت الأحمال ٤٠ ألف و١٠٠ ميجاوات.

بحسب المصدر في تصريحاته لمصراوي، فان التراجع في استهلاك الكهرباء جاء نتيجة الانخفاض النسبي في درجات الحرارة أمس، مقارنة بالموجة الحارة التي شهدتها البلاد أول أمس، التي دفعت الاستهلاك إلى أعلى مستوى له في تاريخ مصر على الإطلاق.

وسجل الخميس الماضي رقمًا قياسيًا في استهلاك الكهرباء بلغ٤٠ ألف و١٠٠ ميجاوات، في ظل زيادة استخدام أجهزة التبريد والمكيفات، ما تسبب في ضغوط كبيرة على الشبكة القومية.

وأوضح أن تراجع الأحمال بمثابة انفراجة مؤقتة لشبكة الكهرباء التي تواجه تحديات متزايدة في فصل الصيف، خصوصًا مع استمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترات الذروة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة الأحمال بشكل لحظي، مع تنفيذ خطط مرنة لضمان استقرار الشبكة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالتزامن مع دعوات لترشيد استخدام الكهرباء خلال أوقات الذروة.