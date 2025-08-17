كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض بقيم درجاتها على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت تكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

أشارت إلى توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة أحيانا على مناطق متفرقة من أسوان وأبو سمبل وسانت كاترين على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر.

