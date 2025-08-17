كتب- نشأت علي:

نظم قانون العمل الجديد، التفاصيل الكاملة لنظام الإجازات السنوية التي تحق للعاملين.

حيث يحق للعاملين الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، ولا تحتسب فيها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ولا أيام الراحة الأسبوعية، بما يحقق التوازن بين .متطلبات العمل ومراعاة ظروف كل فئة وبيئة العمل.

وتتضمن الضوابط، زيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين العاملين في بعض الحالات.

وينشر مصراوي ضوابط وشروط الإجازات السنوية للعاملين طبقا لقانون العمل الجديد كالتالي:

إجازة السنة الأولى

يستحق العامل، في السنة الأولى من التحاقه بالعمل، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 15 يومًا، بشرط ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن ستة أشهر متصلة.

زيادة المدة مع استمرار الخدمة

اعتبارًا من السنة الثانية للعمل، ترتفع مدة الإجازة السنوية إلى 21 يوما، كما تصل إلى 30 يوما سنويا لكل من أكمل عشر سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين، تقديرا لاحتياجاتهم الصحية ومتطلبات العمر.

حقوق خاصة لذوي الإعاقة

منح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة ومن تجاوز منهم الخمسين عاما إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 45 يوما، كحق ثابت، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

كما حددت المادة إضافة سبعة أيام إجازة سنويًا للعاملين في المهن ذات الطبيعة أو البيئة الخطرة أو المضرة بالصحة، على أن يحدد الوزير المختص هذه الأعمال بعد التشاور مع الجهات المعنية، لضمان حماية هذه الفئة من مخاطر المهنة.