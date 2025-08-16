كتب - أحمد جمعة:

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بأربع سيارات إسعاف إلى موقع حريق اندلع بمنطقة درب الشيخ فراج في حي بولاق أبو العلا، عقب رصد إحدى سيارات الهيئة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف وإرسالها إشارة استغاثة لاسلكية، ليتم على الفور الدفع بأربع مركبات إسعافية صوب موقع الحريق.

ووفقًا للحصر المبدئي، تم إسعاف 5 حالات بموقع الحادث دون الحاجة إلى نقل أي منها إلى المستشفى، كما لم تُسجل أي حالات وفاة.

وتواصل أطقم الإسعاف تمركزها بمحيط موقع الحريق لتأمين المصابين وتقديم الدعم اللازم لرجال الحماية المدنية في جهودهم للسيطرة على النيران.