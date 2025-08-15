مستشار الرئيس للصحة يوضح أبرز إنجازات حملة "100 يوم صحة"

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن حملة "100 يوم صحة" تُعد ركيزة أساسية في تعزيز النظام الصحي في مصر، حيث تسعى إلى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" إن هذه الحملة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة من خلال الكشف المبكر عن أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، سواء في الحالات المكتشفة حديثًا أو تلك التي كانت بحاجة إلى تحسين خطط العلاج.

وأضاف تاج الدين أن الكشف المبكر يُمثل مفتاحًا للشفاء السريع أو تحسين استجابة المرضى للعلاج، مشيرًا إلى أن الحملة قدمت أيضًا تطعيمات وإجراءات وقائية ضرورية لتعزيز الصحة العامة.

وأشار إلى أن أحد أبرز إنجازات الحملة هو إعداد خريطة صحية شاملة للمواطنين عبر المحافظات، مما يُسهل التخطيط المستقبلي لتلبية الاحتياجات من الأدوية وأدوات التشخيص والعلاج، ويُعزز من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد مستشار الرئيس أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على نهج متكامل يشمل ثلاث مراحل رئيسية: الرعاية الأولية، التدخلات الطبية المخصصة، ومتابعة متقدمة تضمن إنشاء ملف طبي شخصي لكل فرد.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذا النظام يتيح للأطباء تتبع الحالة الصحية لكل أسرة بدقة، مما يضمن تقديم خدمات طبية مخصصة تلبي احتياجات كل مواطن.

وأشار تاج الدين إلى أن حملة "100 يوم صحة" تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام صحي متكامل يضمن وصول الخدمات الطبية إلى الجميع، مع التركيز على الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الدقيق.