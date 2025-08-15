شاهد.. أحدث ظهور للدكتورة نوال الدجوي في احتفالية لـ"حياة كريمة"

كتب- عمرو صالح:

ظهرت الدكتورة نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب خلال احتفالية مؤسسة "حياة كريمة" بتخريج الدفعة الثانية في مشروع "سكر البيوت" والذي ينفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم السيدات المعيلات وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة.

وقالت "الدجوي"، خلال كلمتها بالاحتفالية، إن مشروع سكر البيوت هو بداية لكل سيدة في تحقيق ذاتها، وأضافت الدجوي: "أتمنى أن تنشيء كل خريجة مشروعها الخاص لخدمة المجتمع وتحقيق حياة كريمة لها".

ومنذ انطلاق مشروع "سكر البيوت في مارس 2023، نجحت المؤسسة في تدريب نحو 450 سيدة من مختلف الفئات، بمن فيهن ذوات الإعاقة ومحاربات السرطان وضحايا الحروق والمتعافيات من الإدمان، مع استمرار مراحل المشروع للوصول إلى 1000 مستفيدة. بنهاية 2025، يستمر الدعم بعد انتهاء التدريب من خلال تقديم المعدات اللازمة والمتابعة المستمرة والمشاركة في المعارض التسويق المنتجات، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي على حياة المستفيدات وأسرهن.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن مشروع "سكر البيوت يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية، في إطار رؤية شاملة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الأكثر احتياجاً.