انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة يشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على أغلب الأنحاء، مع تراجع درجات الحرارة تدريجيًا.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وتصل جنوب البلاد إلى ما بين 37 و46 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وبحسب البيان، يشهد السبت 16 أغسطس أجواءً مشمسة بدءًا من الثامنة صباحًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا، إلى جانب نشاط للرياح على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

كما أوضحت الهيئة أن يوم الأحد 17 أغسطس سيشهد شبورة مائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ليلًا يعمل على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أنه بدءا من الاثنين 18 أغسطس وحتى الأربعاء 20 أغسطس، تتواصل الأجواء المعتدلة نسبيًا مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم المناطق، ما يسهم في تلطيف الطقس ليلًا على فترات متقطعة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء والمناطق الغربية.