بنسبة 100%.. توفيق عكاشة: توقعت ما سيحدث في الخليج بعد ضرب إيران

كتب : أحمد العش

12:42 ص 03/03/2026

حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة أنه كان يتوقع بنسبة 100% ما سيحدث في منطقة الخليج عقب الضربات التي وجهت لإيران، موضحًا أن هذا الطرح جاء ردًا على سؤال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، في بودكاست أسئلة حرجة، الذي ربط بين التطورات المحتملة في الخليج وما جرى سابقًا في فنزويلا.

وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديري، في بث مباشر على صفحات مصراوي في برنامج "حكايات حياة"، أن الباحث الحقيقي يستخرج المعرفة من خلال التحليل والدراسة، مؤكدًا أن جميع آرائه وتوقعاته تستند إلى أسس علمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت على يقين من أن إيران ستتجه لضرب دول الخليج، الأمر الذي دفعها للبحث عن بدائل ومواقع أخرى لسد الفجوة في حال اشتعال الأوضاع بالمنطقة.

حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة (1)

وشدد الإعلامي، على أن السيناريو الذي جرى في فنزويلا كان تمهيدًا لما يحدث لاحقًا مع إيران، معتبرًا أن التسلسل الزمني للأحداث يعكس نمطًا واضحًا في إدارة الأزمات الدولية.

وأشار عكاشة، إلى أن دراساته اعتمدت على علم الإدارة، لافتًا إلى أنه سبق اتهامه بتزوير هذه الدراسات، إلا أن القضاء أنصفه وبرّأه وأثبت صحتها، مؤكدًا تمسكه بالمنهج العلمي في تحليلاته وتوقعاته السياسية.

توفيق عكاشة حياة الدرديري الحرب على إيران شهر رمضان

