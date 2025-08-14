إعلان

حرم المشير طنطاوي وفايزة أبو النجا في عزاء الدكتور علي المصيلحى -(صور)

10:42 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
  • عرض 16 صورة
    عزاء الدكتور علي المصيلحى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين على حضور عزاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر.

وحضر العزاء حرم المشير طنطاوي، والدكتورة فايزة أبو النجا ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي.

كما حضر العزاء أنس الفقي وزكريا عزمي والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد أمس الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.

ويُعد الدكتور علي المصيلحي إحدى القامات الوطنية البارزة، حيث ساهم خلال فترة توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التموين وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وترك بصمة بارزة في خدمة الوطن والمواطنين.

وشيّع المئات من المواطنين، جثمان الدكتور علي المصيلحي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، وسط أجواء من الحزن والتأثر، بحضور أفراد أسرته وأقاربه وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب وفود من أبناء محافظته الشرقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرم المشير طنطاوي في عزاء علي المصيلحى فايزة أبو النجا في عزاء علي المصيلحى عزاء علي المصيلحى وفاة علي المصيلحى وزير التموين السابق مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة