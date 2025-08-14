خصومات تصل لـ50%.. كيف ستنخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن خطة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر خفض أسعار السلع، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المعروض في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية من السلع يكفي لأكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإطلاق مبادرات من القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير منتجات تتناسب أسعارها مع دخول الأسر المصرية الحالية.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على جهود القطاع الخاص دون تدخل الدولة في آليات التسعير، لافتًا إلى أن كل غرفة تجارية في المحافظات الـ27 ستعقد اجتماعات مع الشعب واللجان والتجار والموردين والمصنعين لإطلاق مبادرات محلية بكل محافظة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن وزير التموين قرر بدء موسم الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس ولمدة شهر، في موعد مبكر يتزامن مع استعدادات دخول المدارس، حيث تتراوح الخصومات بين 10% و50%، وتجاوزت هذا المعدل في بعض المحلات، ما يسهل على الأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأسعار مناسبة.

