كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين على حضور عزاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابقب مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر.

وحضر العزاء أنس الفقي وزكريا عزمي والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كما حرص الكابتن محمود الخطيب على حضور العزاء كما شارك العزاء السيد القصير رئيس حزب الجبهة، كما حضر نائب السفير السعودي خالد الشمري ووزير التموين وأيضا وزير الثقافة ومحافظ القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد أمس الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.

ويُعد الدكتور علي المصيلحي إحدى القامات الوطنية البارزة، حيث ساهم خلال فترة توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التموين وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وترك بصمة بارزة في خدمة الوطن والمواطنين.

وشيّع المئات من المواطنين، جثمان الدكتور علي المصيلحي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، وسط أجواء من الحزن والتأثر، بحضور أفراد أسرته وأقاربه وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب وفود من أبناء محافظته الشرقية.