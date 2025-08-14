كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف مصادر مصرية، عن استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

صور.. هل التزمت الشركات بقرار وقف العمل الميداني لعمال النظافة في أوقات الذروة؟

وجهت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتنسيق مع الشركات النظافة العاملة في مشروعات تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، بضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف لتقليل الإصابات الناتجة عن ضربات الشمس ونقص السوائل.

محافظ القاهرة: تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا –صور

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج، والتي تشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبردورات، ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

أسعار العمرة في أغسطس 2025 - اقتصادي وخمس نجوم

يهتم عدد كبير من المواطنين، تزامنًا مع بدء موسم العمرة 2025-2026، بالبحث عن أفضل عروض برامج العمرة شاملة أسعار الطيران، خاصة وأنها من الشعائر الدينية المهمة.

معرض مؤقت للآثار الغارقة بالإسكندرية الأسبوع المقبل

يفتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الأسبوع المقبل، معرضًا أثريًا مؤقتًا للآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي، حيث يهدف المعرض إلى عرض مقتنيات أثرية تم انتشالها من البحر لتسليط الضوء على التاريخ الغني للمنطقة.

وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني والثقافي

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدينية والثقافية.

أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بإسرائيل وسبب هجومهم عليه

كشف الإعلامي أحمد موسى، طبيعة العلاقة بين تنظيم الإخوان وإسرائيل، موضحًا سبب الهجوم الذي تعرض له عبر صفحات تابعة لهم على موقع "فيسبوك".

وزير العمل يُسلم بطاقات بنكية لعمال مصريين من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية

سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من العمال المصريين الذين أنهوا خدمتهم بعد العمل في القطاع الخاص بدولة العراق، وذلك بعد أن نشرت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء المستحقين للحضور واستلام مستحقاتهم المالية.

تسليم 93 عقد عمل لكوادر مصرية للعمل في البوسنة والإمارات والأردن

سَلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في كلٍّ من البوسنة والهرسك، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج أمام العمالة المصرية.

توجيه رئاسي بشأن حفظ تراث القراء والمبتهلين بإذاعة القرآن الكريم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمضي قدمًا في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964.

مصادر تكشف تفاصيل اجتماعات القاهرة بشأن وقف حرب غزة

كشفت مصادر مصرية، عن استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين.

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحفاظ على تراث ماسبيرو

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

