كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدينية والثقافية.

أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء اعتزاز مصر بالمنارة الثقافية المشتركة بين البلدين المتمثلة في الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية؛ إلى جانب حرص الوزارة على تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدينية بكازاخستان، من خلال تبادل الخبرات العلمية والدعوية، واستضافة الأئمة والباحثين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة تعالج القضايا الفكرية المعاصرة، وتدعم قيم التسامح والعيش المشترك.

من جانبه، أعرب السفير الكازاخي عن تقديره لدور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير التعاون في مجالات التدريب الديني، وتبادل المطبوعات والمخطوطات الإسلامية، وإقامة أنشطة مشتركة تخدم القيم الإنسانية والروابط التاريخية بين الشعبين.

