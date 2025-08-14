خفض سرعة قطارات السكة الحديد بسبب الحرارة.. والهيئة: نعتذر عن التأخير

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، عن تطبيق تخفيض مؤقت لسرعات القطارات على أغلب خطوط التشغيل، وخاصة خطوط الوجه القبلي، وذلك حرصًا على سلامة وأمان الركاب والمعدات، واتباعًا لأعلى معايير السلامة المطبقة في مثل هذه الظروف المناخية.

يأتي هذا القرار كإجراء احترازي واستباقي للحد من أي آثار سلبية محتملة قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة على سلامة القضبان وكفاءة التشغيل، على أن يتم إعادة السرعات إلى معدلاتها الطبيعية فور اعتدال درجات الحرارة وعودة الظروف التشغيلية إلى وضعها المعتاد.

وأكدت الهيئة، في بيان، أنها تتابع بشكل لحظي إجراءات التشغيل والسلامة من خلال غرف العمليات المركزية وفرق التدخل الميدانية، مع التركيز على خطوط الوجه القبلي الأكثر تأثرًا بدرجات الحرارة المرتفعة.

كما شددت على أن حركة القطارات مستمرة وفق الجداول المقررة في الوجهين البحري والقبلي، دون وجود أي تعطيل جوهري حتى الآن.

وتوجهت الهيئة بالاعتذار إلى الركاب عن أي تأخير قد يطرأ نتيجة لهذه الإجراءات، مؤكدة أن سلامة الركاب ومرافق التشغيل ستظل دائمًا على رأس أولوياتها.

