أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، سيتم إغلاق المتحف مؤقتًا خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن فترة الإغلاق ستشهد تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية تمهيدًا لحفل الافتتاح، مؤكّدًا أن المتحف سيستأنف استقبال زائريه يوم 4 نوفمبر وفق مواعيد العمل الرسمية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، ليحظى الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

التشغيل التجريبي ومواعيد الزيارة

أشار "غنيم"، إلى أن المتحف يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلًا تجريبيًا لعدد من أقسامه، فيما بدأت هيئة المتحف منذ فبراير الماضي تطبيق مواعيد الفتح الرسمية، حيث يستقبل المتحف الزوار صيفًا وشتاءً يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، مع فتح مسائي يومي السبت والأربعاء حتى الساعة 9 مساءً.

